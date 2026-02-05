Криминалисти от Кюстендил са задържали 22-годишен мъж от село Копиловци за престъпление, свързано с притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. При проведени специализирани полицейски действия в жилището му са открити на различни места 25 опаковки със суха зелена листна маса – канабис, както и бяло прахообразно вещество и бучка, реагиращи на амфетамин.Видът на наркотиците е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо производство в РУ – Кюстендил, а мъжът е задържан с полицейска заповед. Уведомена е прокуратурата.В Дупница полицаи са задържали 33-годишен водач на лек автомобил за управление след употреба на алкохол. Проверката е извършена на улица "Венелин“, като техническото средство е отчело 3,57 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за анализ. По случая е образувано бързо производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.При други специализирани действия полицаи са извършили проверка в къща в кюстендилския квартал "Изток“, където са открити и иззети 97 артикула – якета и маратонки, носещи знаци на защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на правата. По случая е образувано досъдебно производство в ОДМВР – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.