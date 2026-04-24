Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество постигна окончателен съдебен успех по дело за отнемане на незаконно имущество на стойност над 116 000 евро или 227 000 лева, след като производството приключи с влязъл в сила съдебен акт на 17 април 2026 г.

Случаят започва по сигнал от Окръжна прокуратура – Благоевград срещу К. Н., известен по прякор "Ейпъла“ за престъпление, свързано с държане на високорискови наркотични вещества в особено големи размери с цел резпроспранение.

В хода на проверката, КОНПИ установява значително несъответствие между доходите и придобитото имущество на проверяваното лице и свързано с него лице, с което е живял на съпружески начала. Установеното несъответствие възлиза на 244 383,49 лв., което значително надвишава законовия праг.

С решение на Окръжен съд – Благоевград от 25.04.2024 г. /по гр.д.№ 346/2022 г./, потвърдено от Софийски апелативен съд и окончателно от Върховния касационен съд, е постановено отнемане в полза на държавата на два апартамента в Сандански, лек автомобил, парични средства, включително равностойността на продадено моторно превозно средство; три автомобила, собственост на проверяваното лице; парични суми, внесени по банкови сметки.

Съдебните инстанции приемат, че е налице фактическо съжителство между лицата, като значителна част от имуществото е придобито на името на свързаното лице с цел прикриване на незаконния произход. Установена е и пряка връзка между престъпната дейност и придобитото имущество.

Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.