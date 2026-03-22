ЗАРЕЖДАНЕ...
Отменя се традиционното състезание с тежковозни коне край Крупник
© ОРГАНИЗАТОРИ
Отмяната е в изпълнение на заповед № РД11-627/16.03.2026 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Решението е взето с оглед спазване на действащите изисквания и мерки, свързани със здравния контрол и безопасността във връзка с издадената заповед.
Събитието, което традиционно събира десетки участници и множество зрители от региона и страната, няма да се проведе до издаване на ново разрешение от компетентните органи по отношение на заповед № РД11-627/16.03.2026.
Организаторите благодарят на всички за проявеното разбиране и ще информират своевременно при евентуално насрочване на нова дата.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.