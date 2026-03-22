Планираното традиционно състезание с тежковозни коне, което трябваше да се проведе на 28 март, следващата събота, в местността Беглико край село Крупник, се отменя.Отмяната е в изпълнение на заповед № РД11-627/16.03.2026 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).Решението е взето с оглед спазване на действащите изисквания и мерки, свързани със здравния контрол и безопасността във връзка с издадената заповед.Събитието, което традиционно събира десетки участници и множество зрители от региона и страната, няма да се проведе до издаване на ново разрешение от компетентните органи по отношение на заповед № РД11-627/16.03.2026.Организаторите благодарят на всички за проявеното разбиране и ще информират своевременно при евентуално насрочване на нова дата.