В навечерието на светлия празник Рамазан Байрам, общността ни бе сполетяна от голяма трагедия – загубата на един млад и достоен живот. Това написаха в профила си във FACEBOOK от Община Якоруда.От публикацията става ясно, че поради тази причина, всички предвидени културни и празнични програми се отменят."Вярваме, че в този труден момент най-силното проявление на нашата вяра и единство е съпричастността към болката на семейството му. Нека молитвите ни бъдат за неговата душа и за силата на неговите близки. Изказваме своите най-искрени съболезнования на близките на Исмаил Алиш Ревански“, допълват от Община Якоруда.