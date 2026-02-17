ЗАРЕЖДАНЕ...
Отмениха частичното бедствено положение в Ардино
© Община Ардино
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 15 февруари 2026 г. вследствие на обилни валежи на територията на общината. Мярката се отнасяше за шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Причината за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който е единствената пътна връзка към тези населени места.
След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен. Мостът има ключово значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.
