Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов се похвали "бяхме първите, които подадоха изборните си книжа в ЦИК".

Като основна причина за рекордно бързото предаване на книжата Иванчов посочи прецизната работа на комисиите – 90% от протоколите са били попълнени без нито една грешка. "Гордеем се с този резултат. Това означава, че всички по веригата – от СИК и РИК до Областната администрация – сме си свършили работата отлично“, подчерта той, предава ФОКУС.

Областният управител изказа специална благодарност на служителите на ОДМВР и Пожарната за сигурността на процеса, на кметовете на общините за логистиката и на "Информационно обслужване“ за експресната обработка на данните.

Ръст на избирателната активност Данните показват и положителна тенденция в активността на гласоподавателите. В област Кюстендил тя е достигнала 44,37%, което е с около 10% повече в сравнение с вота през октомври 2024 г.

Най-мобилизирани са били избирателите в община Невестино, където активността е надхвърлила 60%.

Иванчов поздрави победителите в изборите и отбеляза, че очакванията на гражданите към новата власт са големи, а повишеното участие в гласуването е "похвален знак“ за обществото.