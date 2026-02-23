ЗАРЕЖДАНЕ...
Отличие за кюстендилския танцов ансамбъл "Осогово"
Младите танцьори бяха удостоени с диплом за "Голяма награда“ на фестивала, а техният ръководител маестро Васил Василев получи диплом за висок преподавателски професионализъм.
Основната цел на фестивала е да събере творци от всички фолклорни области на България, които чрез своя талант да изразят обичта си към българското народно творчество. Форумът е с конкурсен характер и се утвърждава като сцена за талант, емоция и отдаденост.
"Продължаваме още по-смело, по-уверено и с поглед към следващата сцена. Очакваме ви на 27.02.2026 г. от 19.00 часа в Общинския драматичен театър, където заедно с други кюстендилски таланти ще представим магията на изкуството“, посочиха от танцовия ансамбъл.
