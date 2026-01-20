Тази вечер ще станат ясни имената на най-добрите спортисти на община Сандански за 2025 г.Номинациите се правят от всички спортни клубове, които развиват активна спортно-състезателна дейност.Престижната класация, в която спортистите от общината получават признание за труда си през годината – Спортист на годината 2025., ще се проведе в Спортната зала на 20 януари /вторник/, от 18:00 ч.Отличията се присъждат за значими постижения в областта на спорта през годината.Ще бъдат отличени и Треньор и Отбор на годината.