Отличават най-добрите спортисти на община Сандански за 2025 г.
Номинациите се правят от всички спортни клубове, които развиват активна спортно-състезателна дейност.
Престижната класация, в която спортистите от общината получават признание за труда си през годината – Спортист на годината 2025., ще се проведе в Спортната зала на 20 януари /вторник/, от 18:00 ч.
Отличията се присъждат за значими постижения в областта на спорта през годината.
Ще бъдат отличени и Треньор и Отбор на годината.
