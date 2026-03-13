ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриват рафтинг сезон 2026 по река Струма край Симитли в края на март
©
Програмата предвижда двудневни активности, като на 28 и 29 март ще се проведат рафтинг спускания по пълноводната река Струма, както и тренировки на рафтинг инструкторите в подготовка за новия сезон.
Официалното откриване ще се състои на 28 март от 10.30 часа, когато ще бъде даден старт на новия сезон. След това участниците ще преминат през екипиране и инструктаж за безопасност, а в 12.00 часа ще започне и първото рафтинг спускане за всички желаещи и за спортните клубове, които ще се включат в инициативата.
На следващия ден, 29 март, са предвидени още две рафтинг спускания по реката, които ще започнат в 11.00 и 14.00 часа.
Рафтинг центърът се намира на главния път Е-79 София – Кулата, малко след Симитли. Има обозначителна табела при първия мост, а отбивката е около 50 метра по-нататък вдясно – след детелината за село Полето, към метан станцията. Центърът разполага и с удобен охраняем паркинг за посетителите.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.