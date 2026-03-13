С настъпването на по-топлото време започва и един от най-очакваните сезони за любителите на адреналина – рафтингът. На 28 март официално ще бъде открит рафтинг сезон 2026 по река Струма. Събитието се организира от Рафтинг БГ/Х-клуб, община Симитли и РК "Дефилето“.Програмата предвижда двудневни активности, като на 28 и 29 март ще се проведат рафтинг спускания по пълноводната река Струма, както и тренировки на рафтинг инструкторите в подготовка за новия сезон.Официалното откриване ще се състои на 28 март от 10.30 часа, когато ще бъде даден старт на новия сезон. След това участниците ще преминат през екипиране и инструктаж за безопасност, а в 12.00 часа ще започне и първото рафтинг спускане за всички желаещи и за спортните клубове, които ще се включат в инициативата.На следващия ден, 29 март, са предвидени още две рафтинг спускания по реката, които ще започнат в 11.00 и 14.00 часа.Рафтинг центърът се намира на главния път Е-79 София – Кулата, малко след Симитли. Има обозначителна табела при първия мост, а отбивката е около 50 метра по-нататък вдясно – след детелината за село Полето, към метан станцията. Центърът разполага и с удобен охраняем паркинг за посетителите.