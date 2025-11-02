ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откритият в Пирин мъж, обявен за починал, живял в Гърция
От парковата охрана на НП "Пирин" потвърдиха, че са обхождали същия район само преди 3-4 дни и тогава импровизираното съоръжение, описано като "палатка от найлон", не е съществувало.
Случаят започва след рутинна проверка на парковите служители, които се натъкват на незаконния бивак. Когато обясняват на мъжа, че къмпингуването там е забранено, той реагира агресивно. Това налага намесата на полиция. Пристигналите на място униформени установяват, че той не носи лични документи.
Следващата справка разкрива шокиращата истина - лицето е било обявено за издирване преди 12-13 години, а след като не е било открито, впоследствие е обявено от съда за починало, съобщава NOVA.
Въпреки разкритието за престоя му в Гърция, въпросите около случая остават много повече от отговорите. Какво точно се е случило, тепърва ще се изяснява от разследващите.
