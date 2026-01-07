С първите стартове за Купа "Юлен“ в Банско официално бе открит новият състезателен сезон от календара на БФС. В рамките на два състезателни дни (5 и 6 януари), на писта №8 младите алпийци на домакините демонстрираха отлична форма и доминираха в своите категории.В категорията младша възраст (U14) момичетата и момчетата младша възраст, представителите на "Юлен“ бяха безапелационни лидерски позиции:Илияна Вълканова записа блестящ дубъл, като спечели 1-во място и в двата състезателни дни.Никола Балевски също безапелационно доминира при момчетата, завоювайки 1-во място през двата дни на надпреварата.Андрей Самарджийски направи отлично каране в първия ден, класирайки се на почетното 2-ро място.При състезателите в старша възраст (U16) клубът затвърди лидерските си позиции:Лилия Хаджистоянова записа убедителна победа, заемайки 1-во място и в двата слалома.Йордан Стойчев завоюва 2-ро място и през двата дни на състезанието.Във втория състезателен ден призовата стълбичка бе допълнена от още двама представители на клуба – Кристина Попова, която зае 3-то място при момичетата U16, а Антон Самарджийски спечели 3-то място при момчетата в същата категория.Организаторите от "Юлен“ АД предоставиха перфектно подготвено трасе, което позволи на състезателите да разгърнат пълния си потенциал. Призьорите бяха наградени на официална церемония и продължават подготовката си за следващите стартове в Банско на 12 и 13 януари.