Откриха състезателния сезон в алпийските ски дисциплини в Банско
В категорията младша възраст (U14) момичетата и момчетата младша възраст, представителите на "Юлен“ бяха безапелационни лидерски позиции:
Илияна Вълканова записа блестящ дубъл, като спечели 1-во място и в двата състезателни дни.
Никола Балевски също безапелационно доминира при момчетата, завоювайки 1-во място през двата дни на надпреварата.
Андрей Самарджийски направи отлично каране в първия ден, класирайки се на почетното 2-ро място.
При състезателите в старша възраст (U16) клубът затвърди лидерските си позиции:
Лилия Хаджистоянова записа убедителна победа, заемайки 1-во място и в двата слалома.
Йордан Стойчев завоюва 2-ро място и през двата дни на състезанието.
Във втория състезателен ден призовата стълбичка бе допълнена от още двама представители на клуба – Кристина Попова, която зае 3-то място при момичетата U16, а Антон Самарджийски спечели 3-то място при момчетата в същата категория.
Организаторите от "Юлен“ АД предоставиха перфектно подготвено трасе, което позволи на състезателите да разгърнат пълния си потенциал. Призьорите бяха наградени на официална церемония и продължават подготовката си за следващите стартове в Банско на 12 и 13 януари.
