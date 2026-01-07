Сподели close
78-годишна жена е открита починала в апартамент в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

При първоначалния оглед следи от насилие не са установени. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.