Полицията в Кюстендил е открила починал в жилището си 67-годишен мъж., съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Издирвателните действия са осъществени след сигнал от брат му, че няма връзка с него.

При първоначалния оглед следи от насилие не са открити, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.