Откриха обесен мъж в Сапарева баня
© Илюстративна снимка
Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
