В Районно управление - Дупница е постъпил сигнал за намерен обесен 39-годишен мъж в таванско помещение на къща в Сапарева баня, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, видими следи от насилие не са установени.

Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.