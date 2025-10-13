ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Тялото на 83-годишен мъж е било намерено в обществената баня в Кюстендил. При извършения на място оглед от дежурна полицейска група не са открити следи от насилие.
Снощи, около 19.00 часа, в двора на черквата в центъра на Дупница е открит трупът на 44-годишен мъж. И в този случай огледът не е установил признаци на насилие.
И по двата инцидента са образувани досъдебни производства. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.
Разследванията продължават, за да се установят причините за смъртта.
