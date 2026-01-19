Сподели close
Мъртъв възрастен мъж е открит в дупнишкото село Делян, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил. Сигналът за случая е подаден в Районното управление в Дупница.

На място е установено, че в имот в селото е намерено тялото на 73-годишен мъж. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ – Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомена и прокуратурата. Работата по изясняване на причините за смъртта продължава.