В сградата на обществена баня в Кюстендил е открит труп на мъж, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Мъжът е на 33 години от Кюстендил.

При извършения оглед следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.