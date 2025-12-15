ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха мъртъв мъж в кюстендилска баня
© Фокус
При извършения оглед следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.
Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Легендите на алпийските ски Жирардели и Рока се събраха на пистит...
09:20 / 14.12.2025
"Заедно в борбата с огнената стихия" беше мотото на благотворител...
08:54 / 14.12.2025
Хотелиери: Резервациите в Банско за януари и февруари вече надмин...
08:55 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.