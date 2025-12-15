В сградата на обществена баня в Кюстендил е открит труп на мъж, съобщиха от пресцентъра на. Мъжът е на 33 години от Кюстендил.При извършения оглед следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.