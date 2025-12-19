ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха мъртъв мъж на Витоша
©
От ПСС казаха за нашата медия, че вчера е постъпил сигнал за пострадал мъж, вследсвтие на подхлъзване. Когато екипът отива на място, открива и мъртъв човек близо до мястото на инцидента, във връзка с който е сигналът.
Причината за смъртта не е ясна, но най-вероятно е подхлъзване. Трупът му е транспортиран до хижа "Алеко", където започва работа със съдебна полиция.
Раненият мъж е транспортиран до болница в София в стабилно състояние към 19:30 ч. вчера.
ФОКУС апелира да внимавате в планината, тъй като както по-рано съобщихме, пътеките на Витоша са силно заледени и съществува опасност от сериозни наранявания.
Още по темата
/
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
Още от категорията
/
Петричанин вдигна полицията на крак! Съобщи, че са му откраднали 10 хил. евро, после ги намерил
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петрич ще има три нови спортни обекта в три различни училища
16:44 / 18.12.2025
В Кюстендил награждават победителите в конкурса "Коледа е, стават...
08:42 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.