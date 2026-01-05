Сподели close
В Областна дирекция на МВР – Кюстендил е подаден сигнал за намерен мъртъв мъж, съобщиха от пресцентъра на Дирекцията. Починалият е на 61 години и е открит в жилището му.

При извършения оглед на място следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.