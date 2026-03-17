Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, е оказал техническа помощ на полицията и Център за спешна медицинска помощ за влизане в апартамент в града, съобщиха от пресцентъра наВътре е открит трупът на 68-годишния собственик. При огледа следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.