Непълнолетно момче, обявено за общодържавно издирване с категория "непълнолетно лице, напуснало дом за деца, лишени от родителски грижи“, е установено вчера от криминалисти от Районното управление в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Детето е открито в село Соволяно.

Момчето е било с наложена мярка "принудително довеждане“. След установяването му то е съпроводено от полицейските служители и предадено на дежурен възпитател в социална услуга в Дупница.