Непълнолетно момче, обявено за общодържавно издирване с категория "непълнолетно лице, напуснало дом за деца, лишени от родителски грижи“, е установено вчера от криминалисти от Районното управление в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Детето е открито в село Соволяно.Момчето е било с наложена мярка "принудително довеждане“. След установяването му то е съпроводено от полицейските служители и предадено на дежурен възпитател в социална услуга в Дупница.