Откриха издирвано непълнолетно момче в село Соволяно
© ФОКУС
Момчето е било с наложена мярка "принудително довеждане“. След установяването му то е съпроводено от полицейските служители и предадено на дежурен възпитател в социална услуга в Дупница.
