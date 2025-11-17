ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха два трупа на починали мъже в Кюстендилско
Единият е на 43 години от Кюстендил, а вторият починал мъж е на 48 години от Дупница.
При извършените огледи на място следи от насилие не са установени, труповете са закарани за аутопсия в кюстендилската болница.
Досъдебни производства са образувани по случаите в Районно управление - Кюстендил и Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата.
