Безжизнен мъж е открит в близост до жилищен блок в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Сигналът е подаден чрез телефон 112.На място е установено, че тялото е на 48-годишен местен жител. При извършения оглед не са открити следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия в кюстендилската болница.По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.