Голямо количество канабис е открито на територията на община Бобов дол след проведена полицейска операция. За ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че след получена оперативна информация, служители на Районното управление са предприели незабавни действия.

В землището на село Голема Фуча, в гориста местност, полицаите са открили 53 полиетиленови чувала, съдържащи стъбла с листа и съцветия от канабис. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви тест.

Общото количество на открития канабис е около 660 килограма.

По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Бобов дол, като работата продължава под надзора на прокуратурата.