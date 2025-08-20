Откриха 200 канабисови растения в Благоевградско

© На 19 август 2025 г. в Благоевградско се проведе специализирана полицейска операция срещу производството, държането и разпространението на наркотични вещества. В хода на действията органите на реда задържаха двама мъже на 46 и 48 години от Благоевград.



При проверка на 48-годишния, извършена на ул. "Георги Андрейчин“ в града, полицаи от Второ РУ-Благоевград открили у него пликче с около 0,44 грама канабис. В централната градска част служители на Първо РУ-Благоевград проверили жилище, обитавано от 46-годишния, където намерили две сгъвки с бяло прахообразно вещество. Полевият тест показал, че става въпрос за амфетамин с общо тегло около 0,7 грама.



И двамата мъже са задържани със заповед за до 24 часа. За случаите е уведомена Районна прокуратура – Благоевград.



В рамките на същата операция криминалисти от Второ РУ-Благоевград открили засадени около 220 растения канабис в землището на с. Мечкул, община Симитли. След полеви тест е установено, че общото им тегло е близо 400 килограма.



По случая е образувано досъдебно производство, като работата по него продължава.