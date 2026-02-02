ЗАРЕЖДАНЕ...
Отхвърлиха иск за собственост върху джамия "Фетих Мехмед" в Кюстендил
Решението на Апелативен съд София подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчване препис на страните, при наличие на предпоставки по чл.280 ГПК.
В мотивите към решението, въззивният съд посочва:
"В обобщение, поради това че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и мястото, върху което тя е построена, в патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано, че те са отнети от него незаконно в периода 09.09.1944 г. - 1989 г. по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, които са основни предпоставки за възстановяване на недвижим имот, правилно първоинстанционнят съд / Окръжен съд Кюстендил / е приел, че ищецът не се легитимира като собственик на имота, което като правен резултат има за последица отхвърляне на иска по чл.108 от Закона за собствеността.
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич
23.01
