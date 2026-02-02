Апелативен съд София потвърди решение на Кюстендилски окръжен съд, с което е отхвърлен като неоснователен, предявения от Мюсюлманско изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, против Община Кюстендил, иск с правно основание чл.108 от Закона за собствеността, съобщиха от пресцентъра на. Искането е било за признаване за установено по отношение на Община Кюстендил, че ищецът Мюсюлманско изповедание, на основание реституция, като правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община, е собственик на недвижим имот – състоящ се от 290 кв. м., на ул. "Цар Освободител“ №105- А, заедно с намиращата се в него джамия "Фетих Мехмед султан“, с предназначение – култова религиозна сграда, както и за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху имота.Решението на Апелативен съд София подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчване препис на страните, при наличие на предпоставки по чл.280 ГПК.В мотивите към решението, въззивният съд посочва:"В обобщение, поради това че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и мястото, върху което тя е построена, в патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано, че те са отнети от него незаконно в периода 09.09.1944 г. - 1989 г. по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, които са основни предпоставки за възстановяване на недвижим имот, правилно първоинстанционнят съд / Окръжен съд Кюстендил / е приел, че ищецът не се легитимира като собственик на имота, което като правен резултат има за последица отхвърляне на иска по чл.108 от Закона за собствеността.