|Отчовден в Рилската света обител
По традиция, в навечерието на празника в светата обител бе отслужено всенощно бдение, събрало духовници и миряни в обща молитва.
В утрото на празничния ден, съборният манастирски храм се изпълва с богомолци, дошли с вяра и надежда в помощта и застъпничеството на небесния ни закрилник – преподобния отец Йоан Рилски.
По случай празника ще бъде отслужена Света Божествена литургия, а след края ѝ около храма ще се извърши тържествено литийно шествие, водено от иконата на св. Йоан Рилски. Шествието символично възпроизвежда пренасянето на мощите на Преподобния от Рила в Средец – събитие, което Църквата и народът честват под името Отчовден.
