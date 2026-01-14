ЗАРЕЖДАНЕ...
Отчита се недостиг на евромонети в някои от кюстендилските села
По време на заседанието представителите на местната власт информираха за възникналите затруднения и предприетите мерки. Посочено беше, че касите на общинските администрации работят нормално, няма проблеми с оперативната дейност, а плащанията на местни данъци и такси се извършват в евро. Не са отчетени и затруднения при изплащането на пенсиите.
В някои малки населени места обаче е установено връщане на ресто в левове, както и недостиг на евромонети. Получени са сигнали и за търговски обекти, които отказват да приемат банкноти от 200 и 500 евро.
От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че от началото на годината са постъпили над 150 сигнала и жалби за областите Кюстендил, Перник и Благоевград. Те са свързани основно с липса на двойно обозначаване на цените и необосновано повишаване на стойността на стоки и услуги. Съставени са актове, предимно за нарушения при обозначаването на цените.
От НАП – Кюстендил уточниха, че сигналите и проверките се администрират на национално ниво и не са установени сериозни нарушения. От ОД на МВР и ДАНС заявиха, че обстановката в региона е спокойна и няма нови сигнали за фалшиви евробанкноти след регистрирания случай през миналата седмица.
От "Български пощи“ информираха, че пощенските станции в областта са заредени с необходимите евробанкноти.
"От информацията, която чухме, процесът върви в нормално русло. Има отделни ситуации по места, но отговорните институции продължават да следят процеса и да извършват проверки“, заяви областният управител инж. Методи Чимев.
Заседанията на Областния координационен център в Кюстендил ще продължат да се провеждат всяка седмица, но вече в онлайн формат.
