Отчетоха напредък в интеграционните политики в област Кюстендил
Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов подчерта ролята на съвета при формирането на ефективни политики към ромската общност и заяви готовността на Областна администрация – Кюстендил да оказва съдействие при възникнали проблеми.
Представените данни от Община Кюстендил очертават положителни резултати в няколко ключови сектора. В сферата на образованието над 350 деца в риск са обхванати през 2025 г., като над 92% от завършващите седми клас продължават обучението си в гимназиален етап. В здравеопазването четирима здравни медиатори са извършили над 2600 консултации и повече от 350 съпровождания до здравни институции, основно на деца и семейства в риск.
Отчетени са активни дейности в социалната и теренната работа, включително превенция, подкрепа при хронични заболявания и работа с уязвими групи. В сферата на заетостта са реализирани обучения, срещи и мерки за включване на хора от уязвими групи на пазара на труда. Продължава и работата с деца и родители чрез превантивни и възпитателни дейности, включително чрез Центъра за обществена подкрепа в кв. "Изток“.
В част от общините – Невестино, Трекляно и Сапарева баня, няма обособени ромски махали или самоопределили се лица, като се отчита добра интеграция и активно участие в обществения и културния живот.
В Кочериново акцентът е поставен върху работа с деца в риск, връщането им в образователната система и повишаване на здравната информираност чрез дейността на здравен медиатор.
Бобов дол отчита спад на безработицата сред уязвимите групи и добра координация между институциите, включително чрез образователен медиатор и експерт по етнически и интеграционни въпроси.
Общата оценка от докладите е за устойчив напредък в прилагането на интеграционните политики с фокус върху образованието, заетостта и подобрения достъп до услуги. "Институциите остават ангажирани с надграждане на постигнатите резултати и провеждане на последователни мерки в подкрепа на уязвимите общности“, заяви областният управител Кристиян Иванчов.
