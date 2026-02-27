ЗАРЕЖДАНЕ...
Отчети и годишни програми ще разгледа Общинският съвет в Рила
© ФОКУС
Съветниците ще разгледат и приемат отчети за дейността на Районно управление – Рила, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Рила, Туристическо дружество "Рила“, Общинско предприятие "Чистота“ – Рила, както и на клубовете на хора с увреждания в град Рила и село Смочево.
В дневния ред е включено и предложение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Кюстендил за мандат 2026 – 2030 година.
Предстои също приемането на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Сред точките е и докладна записка за определяне на размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд – собственост на Община Рила, за общо и индивидуално ползване, както и за приемане на правила за ползването на недвижими имоти с начин на трайно ползване "пасище“, "мера“ и "ливада“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бобошево търси финансиране за обновяване на обществени сгради
18:35 / 26.02.2026
И училище в петричко село вече може да се похвали със STEAM центъ...
18:35 / 26.02.2026
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в ...
16:08 / 26.02.2026
Кюстендилско читалище събра поколения в името на историческата па...
14:34 / 26.02.2026
Заседания на пет от общинските съвети в Кюстендилско
09:23 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.