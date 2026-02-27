Общинският съвет в Рила се събира на редовно месечно заседание, предаде. Заседанието ще започне от 16.00 часа в сградата на Общината, като в предварителния дневен ред са включени 21 точки.Съветниците ще разгледат и приемат отчети за дейността на Районно управление – Рила, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Рила, Туристическо дружество "Рила“, Общинско предприятие "Чистота“ – Рила, както и на клубовете на хора с увреждания в град Рила и село Смочево.В дневния ред е включено и предложение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Кюстендил за мандат 2026 – 2030 година.Предстои също приемането на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Сред точките е и докладна записка за определяне на размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд – собственост на Община Рила, за общо и индивидуално ползване, както и за приемане на правила за ползването на недвижими имоти с начин на трайно ползване "пасище“, "мера“ и "ливада“.