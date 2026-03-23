Отбор от Кюстендил с призово място на национално състезание по роботика
Тазгодишното издание се отличи с изключително силна конкуренция, като в него се включиха над 50 отбора и повече от 200 участници от цялата страна, както и представители с международно участие. В надпреварата участваха ученици от технически гимназии, професионални училища, университетски школи и клубове по роботика.
Състезанието обхвана различни направления, сред които следене на линия, 3D лабиринт, мини сумо, LEGO мини сумо, рали състезание, роботизиран футбол и иновативни хардуерни и софтуерни решения. Част от програмата беше и експо зона, в която бяха представени авторски разработки, автономни системи и IoT проекти.
Постижението на отбора от Кюстендил идва на фона на все по-високите изисквания в сферата на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект, където учениците демонстрират задълбочени знания и практически умения.
От училището посочват, че работят целенасочено за развитие на технологичното образование, с цел учениците да бъдат конкурентоспособни на национално ниво. Отличното представяне на "Pink Robots“, както и участието на отбора "MegaTroniX“, са доказателство за постигнатите резултати.
Националното състезание "Дни на роботиката“ е традиционна инициатива на клуба по роботика към Техническия университет – София, която има за цел да насърчава развитието на технологиите, иновациите и интереса към инженерните науки сред младите хора.
