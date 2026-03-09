ЗАРЕЖДАНЕ...
Отбелязват годишнината от Кюстендилската акция за спасяването на българските евреи
© ФОКУС
Ще бъде произнесено слово, след което ще бъдат положени венци и цветя в знак на признателност и почит.
Програмата предвижда и шествие до къщата на Иван Момчилов, където ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча в знак на уважение към хората, допринесли за спасяването на българските евреи.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левс...
16:22 / 08.03.2026
Моторист е загина при удар в камион край Сандански
15:41 / 08.03.2026
Мъж е загинал при катастрофа на пътя между град Сандански и село ...
15:05 / 08.03.2026
Две симитлийски села остават без вода следващата седмица
08:40 / 08.03.2026
Служители на МВР в Кюстендил почетоха загиналите при изпълнение н...
10:20 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.