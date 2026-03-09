83 години от спасяването на българските евреи от Холокоста ще бъдат отбелязани в Кюстендил, предаде. Събитието, което съхранява паметта за един значим акт на човечност, хуманност и гражданска смелост, ще започне от 11.00 часа пред паметника на Димитър Пешев на площад "Велбъжд“.Ще бъде произнесено слово, след което ще бъдат положени венци и цветя в знак на признателност и почит.Програмата предвижда и шествие до къщата на Иван Момчилов, където ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча в знак на уважение към хората, допринесли за спасяването на българските евреи.