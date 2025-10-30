ЗАРЕЖДАНЕ...
|От пещерите до Гутенберг: Писмеността оживява в Кюстендил
На официалното откриване на събитието, посветено на 1 ноември – Деня на народните будители, присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директорът на Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ София Пейчева.
"Винаги в навечерието на Деня на народните будители обръщаме поглед към духовните устои на нацията и към духовните устои на цивилизацията. За нас е важно да пренасяме техните постижения през вековете, за да знаем откъде сме тръгнали и да гледаме с взор към бъдещето“, каза София Пейчева.
Кметът на Кюстендил поздрави учениците и им пожела да бъдат здрави и любознателни. "Винаги, когато трябва да разберете нещо, се обръщайте към книгите. Той сподели и думи на своя професор: не е важно да знаеш всичко, а е важно да знаеш къде да отвориш и да го прочетеш.“
Посетителите на Творителницата имаха възможност да се запознаят със средствата, начините и материалите за писане през хилядолетията, с възникването на различните писмености, стигайки до онзи революционен момент в историята на човечеството, когато Йоханес Гутенберг създава системата за тиражиране на книги – Гутенберговата преса. В средата на Възрожденското училище е поставена реплика на Гутенберговата преса, с която се демонстрира как се печата върху ръчно изработена хартия.
Джими, облечен в костюм според духа на епохата, разказа и показа нагледно как се е появила и развила писмеността от древността до наши дни – от първите знаци по стените на пещерите, клинопис върху глинени плочки, надписи върху камък, йероглифи върху папирус в Египет, йероглифи върху дърво и бамбук в Древен Китай, текстове върху восъчни плочи, писма върху пергамент в Елада и Рим, до изобретяването на хартията от Цай Лун през 105 година в Китай и накрая книгопечатната преса.
Изложбата, която гостува по покана на Регионалната библиотека и със съдействието на отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил, може да бъде видяна до 16.00 часа днес във Възрожденското училище.
