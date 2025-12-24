ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес: Без синя зона в Благоевград и Сандаски заради празниците
Припомняме, че зоната за платено паркиране няма да функционира в периода от 24 декември до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари включително. През тези дни паркирането в обхвата на зоната ще бъде безплатно.
На 29 и 30 декември Зоната за платено паркиране ще работи със стандартното си работно време.
Преди дни Община Сандански също уведоми гражданите и гостите на града, че "Синя зона" няма да работи в същия период. Във връзка с въвеждането на еврото, до 30.01.2026 г. заплащането в "Синя зона" там ще може да се извършва в лева и в евро, но само при служителите, обслужващи зоната. Паркоматите до 30.01.2026 г. ще продължат да приемат само български монети, поради техническа невъзможност да работят едновременно с двете валути.
