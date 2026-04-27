В поредица от международни инициативи, свързани с разширяване на партньорствата и утвърждаване на региона като привлекателна дестинация за туризъм и инвестиции, взе активно участие Община Петрич. Това съобщиха от Общината. В рамките на среща, проведена във Виетнамското посолство в България, посветена на развитието на туристическото сътрудничество между България и Виетнам, Петрич беше представен от заместник-кмета Борислав Коларов и директора на Исторически музей – Петрич Катя Стоянова, като част от екипа на кмета Димитър Бръчков, както и с участието на представител на туроператорите от Петрич.

Пред виетнамските туроператори беше представен туристическият потенциал на общината чрез специално подготвен филм, включващ ключови обекти като античен град Хераклея Синтика, местността Рупите и минералните извори, живота и наследството на пророчицата Баба Ванга, както и експозициите на Исторически музей – Петрич.

Представянето предизвика интерес сред участниците и откри възможности за бъдещи партньорства, както и за включване на Петрич в международни туристически маршрути, насочени към азиатския пазар.

Срещата беше част от програмата на международния онлайн форум "Vietnam - Bulgaria Tourism Cooperation Forum 2026“, който събра представители на институции, туристически организации и бизнес от двете страни. В рамките на форума бяха обсъдени възможности за развитие на съвместни туристически продукти, насърчаване на B2B партньорства и разширяване на туристическия обмен, както и подобряване на свързаността между двете държави.

В същия ден зам.-кмета Борислав Коларов взе участие и в официалното откриване на Българо-македонската търговско-индустриална камара, което се проведе в София.

Събитието събра представители на институциите, бизнеса и дипломатическия корпус, сред които посланикът на Република Северна Македония в България Агнеза Руси-Поповска, заместник-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов, както и представители на местната власт от югозапада.

По време на форума бяха обсъдени възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество между България и Северна Македония, както и ролята на общините за насърчаване на инвестициите и развитието на трансграничните региони.

Участието на Община Петрич в тези международни инициативи е израз на последователната политика на екипа на кмета Димитър Бръчков за привличане на нови партньорства, развитие на туристическия сектор и създаване на благоприятна среда за бизнес и инвестиции в региона.