От НП "Пирин" предупредиха за реална опасност от падане на дървета и клони
С оглед опазване живота и здравето на посетителите, препоръчваме да не се навлиза в горските територии и да се въздържате от разходки и туристически преходи в гората до подобряване на метеорологичната обстановка.
"Молим за отговорно поведение и спазване на указанията на служителите на парка", призовават от Национален парк "Пирин".
