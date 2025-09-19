© Пресцентър на омбудсмана виж галерията Омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова дадоха в Дупница старт на кампанията "Пенсиите в евро“, съобщиха от Пресцентър на омбудсмана на Република България. Омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията дадоха днес първа изнесена приемна за гражданите в Дупница. Те бяха консултирани на място по всички проблеми, за които им е необходим съвет или съдействие. Заедно с омбудсмана беше и управителят на НОИ Весела Караиванова, двете заедно дадоха и началото на съвместната кампанията "Пенсиите в евро“.



"Нашата инициатива е съпътстваща на кампанията на правителството, но основният фокус е насочен към възрастните хора. Ще ги консултираме по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро, до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници“, обобщи Делчева.



Тя подчерта, че кампанията е организирана, защото в институцията са получени сигнали от притеснени хора заради въвеждането на еврото от 1 януари догодина.



"Тук сме заедно - експерти на омбудсмана и НОИ, за да им отговорим на въпросите“, поясни общественият защитник.



Омбудсманът посъветва всички граждани при възможност след 1 януари 2026 г. да плащат с карти, за да избегнат плащането в български лева и получаване на ресто в евро, което може да доведе до грешки.



"Нека хората да не бързат да обменят сега левовете в евро, защото банките все още взимат такси за тази услуги. След 1 януари има 6-месечен период, всеки спокойно може и в БНБ, и в останалите банки без такса да обмени парите си", допълни Делчева.



Тя обърна специално внимание и на възможността за осъществяване на телефонни измами, предлагащи обмяна на левове. Омбудсманът беше категорична, че няма институция у нас, която да звъни по телефона или да подканва да се обменят левове в евро.



Друг съвет, който даде омбудсманът на гражданите, е да внимават при предложения за преподписване на договори.



"Всички договори автоматично се превалутират в евро спрямо официалния курс“, посочи още Делчева.



Тя информира, че носи разяснителни брошури и книжки, за чието предоставяне специално благодари на Министерството на финансите и на Българската народна банка.



"Те съдържат подробна информация, има образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи“, посочи още омбудсманът



Поясни, че за улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код на едната от брошурите, те ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.



"Изписват примерно 500 лв., които автоматично се преизчисляват в 255,65 евроцента“, каза омбудсманът.



На въпрос относно поскъпването на цените на стоките, омбудсманът посочи, че държавата е предприела необходимите мерки във връзка с покачването на цените и очаква контролните органи да си свършат работата.



"Призовавам гражданите, ако имат притеснения за нарушени права - обаждайте се в институцията на омбудсмана“, призова още Делчева.



Управителят на НОИ Весела Караиванова съобщи, че освен с администрацията на омбудсмана, Институтът е започнал такава кампания и в домовете за възрастни хора. Във връзка с притесненията на хората, тя увери, че нито едно плащане няма да бъде загубено, променено или отказано.



"От 1 януари няма да има лице с намалена, променена или спряна пенсия, майчинство, помощи за отглеждане на дете, инвалидни надбавки, всичко ще се превалутира в полза на гражданите“, подчерта Караиванова.



В Дупница гражданите се жалваха на омбудсмана и по други проблеми, свързани с правото на наследствена пенсия, пенсии от друга държава, казус с банкова институция, както и с конкретни за даденото населено място въпроси – предприемането на действията при незаконно монтиран газов котел на граница на имот, прокарване на водопровод до малка уличка в с. Мламолово, Община Бобов дол, закриване на медицински кабинет за неотложни случаи. По всички поставени въпроси Велислава Делчева и екипът й се ангажираха с конкретни действия.