Българският червен кръст започва поетапното раздаване на хранителни продукти. За град Сандански раздаването на продуктите ще започне на 3 април (петък) и ще продължи до 10 май 2026 г.Хранителните пакети могат да бъдат получени на ул. "Първи май" 27 (сграда на НАПСА). Входът е от задната страна. Пунктът ще работи всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа.