С водосвет за здраве днес официално бе открита обновената операционна зала на отделението по "Хирургия" в МБАЛ "Д-р Никола Василиев", предаде репортер на "Фокус". "Това е зала, която е оборудвана по най-високи европейски стандарти и изисквания. Пожелавам на целия екип на хирургично отделение да работи спокойно и усърдно, а нашите пациенти да бъдат сигурни, че са в добри ръце и получават медицинска грижа при най-добри условия. Пожелавам здраве на целия персонал и ви благодаря за всичко, което правите", с тези думи директорът на болницата Димитър Стоилов откри обновената операционна зала в присъствието на лекари, сестри, болничен персонал и духовни лица.



Стоилов увери, че предстоя още много обновления и хубави неща, които ще се случват в болничното заведение. Относно ремонта той посочи, че е извършен изцяло със собствени средства на болницата. Сред гостите за откриването бе и водещият специалист в областта на хирургията доц. д-р Олег Чолаков. По време на откриването той получи покана от директора на болницата да се присъедини към екипа на хирургичното отделение в Кюстендил.



Водосвет за здраве и благоденствие отслужи Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия. Водосветът бе в съслужие с проторйерей Тодор Точев, свещеник Мирослав Костов и свещеник Даниел Сираков.



"Призванието и служението, което имат медицинските лица, е високоотговорно и трудно дело... , защото вие, уважаеми лекари и медицински лица, се лишавате от лично време и се жертвате, за да подадете ръка и да лекувате нуждаещите се. Нека Бог благослови всички, които ще се трудят в тази операционна зала за здравето на нашите съграждани - братя и сестри. Бог да изпълва със сили и мъдрост целия персонал, за да може всеки, който влиза и се нуждае от лечение, да си тръгва в добро здраве и с вяра в сърцето. Позволете ми да поздравя всички вас с новата придобивка от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил, от името на духовенството при Кюстендилска духовна околия и от свое име, като благопожелая здраве и успехи в трудовете ви. Нека Божията помощ и подкрепа бъдат с вас", пожела епископ Исаак.



На директора и отделението по “Хирургия" владиката подари Библията и пожела, когато я прелистват, да черпят от нея сили и мъдрост.