|Осветиха обновената хирургична зала в кюстендилската болница
Стоилов увери, че предстоя още много обновления и хубави неща, които ще се случват в болничното заведение. Относно ремонта той посочи, че е извършен изцяло със собствени средства на болницата. Сред гостите за откриването бе и водещият специалист в областта на хирургията доц. д-р Олег Чолаков. По време на откриването той получи покана от директора на болницата да се присъедини към екипа на хирургичното отделение в Кюстендил.
Водосвет за здраве и благоденствие отслужи Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия. Водосветът бе в съслужие с проторйерей Тодор Точев, свещеник Мирослав Костов и свещеник Даниел Сираков.
"Призванието и служението, което имат медицинските лица, е високоотговорно и трудно дело... , защото вие, уважаеми лекари и медицински лица, се лишавате от лично време и се жертвате, за да подадете ръка и да лекувате нуждаещите се. Нека Бог благослови всички, които ще се трудят в тази операционна зала за здравето на нашите съграждани - братя и сестри. Бог да изпълва със сили и мъдрост целия персонал, за да може всеки, който влиза и се нуждае от лечение, да си тръгва в добро здраве и с вяра в сърцето. Позволете ми да поздравя всички вас с новата придобивка от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил, от името на духовенството при Кюстендилска духовна околия и от свое име, като благопожелая здраве и успехи в трудовете ви. Нека Божията помощ и подкрепа бъдат с вас", пожела епископ Исаак.
На директора и отделението по “Хирургия" владиката подари Библията и пожела, когато я прелистват, да черпят от нея сили и мъдрост.
