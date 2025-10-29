Новини
Осветиха камбаните на параклиса "Св. великомъченик Димитър" в Сандански
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:42Коментари (0)15
© Неврокопска св. митрополия
Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим отслужи чин на освещаване на камбаните на параклиса "Св. великомъченик Димитър“ в покрайнините на град Сандански. С него съслужиха иконом Георги Танчев – архиерейски наместник на Санданска духовна околия, иконом Георги Сарадинов, протоиерей Йордан Аврамов, свещениците Никола Златински, Иван Велков и Антон Ангелов.

Мястото е благословено и от десетилетия се почита от вярващите. Старото параклисче и аязмото са запазени дори в трудните години на комунистическия режим. През 1999 г. на същото място е построен нов параклис. Поради нарастващата посещаемост, през 2024 г., се изгражда и освещава по-голям Божи дом, в който ще може да се служи и света литургия.

В словото си митрополит Серафим подчерта, че камбаненият звън ни подканя да славим Бога и да Му благодарим за всички благодеяния.

Събитието събра ктитори, строители, благодетели и миряни, които с благодарност и вяра споделиха радостта от това духовно тържество.






