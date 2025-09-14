ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Осветиха 12-метров кръст над село Баня, изграден по инициатива на група младежи
Ритуалът по освещаването бе отслужен от отец Янко Руско, в присъствието на множество жители и гости на селото.
Събитието бе уважено и от: инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, г-н Славчо Фарфаров – зам. кмет в община Разлог, г-н Валентин Донев – общински съветник, г-н Иван Герчев – депутат от 51-то Народно събрание на Република България.
Идеята за изграждането на този внушителен християнски символ идва от група младежи, участвали в традиционното спасяване на кръста на Богоявление. Те поставят основите на инициативата, която намира широка обществена подкрепа в лицето на Кметство Баня, сдружение "Обединени в защита на Баня", хотелиери, местни бизнесмени, жители и гости на Баня и се реализира с помощта на дарения и доброволен труд.
През следващите месеци предстои кръстът да бъде допълнително осветен, както и облагородяване района около него, който вече се превръща в нов духовен и туристически символ на село Баня.
Празничното настроение бе допълнено от изпълнението на мъжката и женската фолклорна група към НЧ"Просвета – 1908“, с ръководители Яна Добрева - Топузова и Илия Пукнев. Те поздравиха присъстващите с песента за Баня, по текст на Атанас Ячков и музика на Борис Манолев – химн, който носи духа на местната общност.
Особено вълнение предизвика фактът, че на този ден своя имен ден празнува и кметът на община Разлог.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Стана ясна причината за раздялата на Нина Добрев с годеника й
14:56 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: