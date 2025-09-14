Новини
Осветиха 12-метров кръст над село Баня, изграден по инициатива на група младежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:16Коментари (0)0
©
На големия християнски празник - Кръстовден, тържествено бе осветен 12-метров кръст, издигнат над село Баня, в местността Килията (Чилията) – едно от най-емблематичните места в района.

Ритуалът по освещаването бе отслужен от отец Янко Руско, в присъствието на множество жители и гости на селото.

Събитието бе уважено и от: инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, г-н Славчо Фарфаров – зам. кмет в община Разлог, г-н Валентин Донев – общински съветник, г-н Иван Герчев – депутат от 51-то Народно събрание на Република България.

Идеята за изграждането на този внушителен християнски символ идва от група младежи, участвали в традиционното спасяване на кръста на Богоявление. Те поставят основите на инициативата, която намира широка обществена подкрепа в лицето на Кметство Баня, сдружение "Обединени в защита на Баня", хотелиери, местни бизнесмени, жители и гости на Баня и се реализира с помощта на дарения и доброволен труд.

През следващите месеци предстои кръстът да бъде допълнително осветен, както и облагородяване района около него, който вече се превръща в нов духовен и туристически символ на село Баня.

Празничното настроение бе допълнено от изпълнението на мъжката и женската фолклорна група към НЧ"Просвета – 1908“, с ръководители Яна Добрева - Топузова и Илия Пукнев. Те поздравиха присъстващите с песента за Баня, по текст на Атанас Ячков и музика на Борис Манолев – химн, който носи духа на местната общност.

Особено вълнение предизвика фактът, че на този ден своя имен ден празнува и кметът на община Разлог.






