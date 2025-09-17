ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Ето мотивите на съда:
"С присъда, Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че за времето от около средата на месец 08.2020 г. до 31.05.2022г. на територията на страната е ръководил организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, представляваща структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: Р. М., Д. Д. и Б. Л., като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал. 1 от НК / за разпространение и държане на акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия /, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 7 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.
Съдът признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че на 31.05.2022г. в мазе, находящо се в гр. Дупница, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: стекове цигари, с обща стойност 4740 лева и е разпространил по същото време и място акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия, на стойност 1650 лева, като общата стойност на тютюневите изделия е 6 390 лева и деянието е немаловажен случай, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 2 години и "глоба“ в двукратния размер на разпространяваните стоки в размер на 12 780 лева, както го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 3 години, като го оправдава по обвинението по чл. 26, ал. 1 от НК.
На основание чл. 23, ал.1 НК, Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Пенка Братанова определя едно общо наказание – "лишаване от свобода“ за срок от 7 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "строг“.
Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, за това, че: 1/ за времето от около средата на м.08.2020 г. до 31.05.2022 г. на територията на страната е участвал в организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, ръководена от Видински, като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал.1 от НК, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 5 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.
Съдът признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, че на 31.05.2022 г. в гараж, находящ се в гр. Дупница, ползван от него, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква съгласно закона, а именно: 870 броя стекове с цигари, на стойност 65 250 лева, с дължим акциз 35 278,50 лева, като случаят не е маловажен и предметът на престъплението е в големи размери, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 3 години, както и го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години“.
На основание чл. 23, ал. 1 НК, определя общо наказание "лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "общ“.
Присъдата може да се протестира, съответно обжалва пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: