Районен съд – Кюстендил наложи ефективно наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца на мъж от Кюстендил, признал се за виновен в извършване на кражби, съобщиха от пресцентъра наПрестъпленията са извършени в условията на опасен рецидив, като подсъдимият е многократно осъждан. Съдът е одобрил споразумение между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата.Мъжът е признал вина за две отделни кражби – от гараж и от жилище в Кюстендил. Отнети са различни вещи, сред които детски играчки, дрехи, телевизор, часовник, прахосмукачка и домакински съдове.Общата стойност на отнетото имущество възлиза на малко над 178 евро, като нанесените щети са възстановени.Съдебният акт има силата на влязла в сила присъда. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.