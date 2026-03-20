Осъдиха рецидивист за домови кражби в Кюстендил
Престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив, като подсъдимият е многократно осъждан. Съдът е одобрил споразумение между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата.
Мъжът е признал вина за две отделни кражби – от гараж и от жилище в Кюстендил. Отнети са различни вещи, сред които детски играчки, дрехи, телевизор, часовник, прахосмукачка и домакински съдове.
Общата стойност на отнетото имущество възлиза на малко над 178 евро, като нанесените щети са възстановени.
Съдебният акт има силата на влязла в сила присъда. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Още от категорията
Екшън пред "Спешно отделение" в Кюстендил: Мъж нападна млад лекар...
16:46 / 19.03.2026
Изложба разказва за един от най-старите конкурси за красота в Бъл...
15:17 / 19.03.2026
Отмениха празничната програма по случай Рамазан Байрам в Якоруда,...
12:19 / 19.03.2026
Проф. д-р Добрин Атанасов: Административни пречки бавят ремонта н...
11:51 / 19.03.2026
