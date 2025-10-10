Осъдиха мъж в Кюстендил за закани към съпругата му

© Фокус Архив 75-годишен мъж от община Кюстендил беше осъден заради закани за убийство към съпругата си, извършени в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд. Районният съд в Кюстендил му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, като изпълнението се отлага с 3-годишен изпитателен срок.



Подсъдимият се призна за виновен за това, че в периода от 11 до 22 юни 2025 година, в кюстендилско село, в рамките на продължавано престъпление, на три пъти се е заканил с убийство на съпругата си. Заканите са били сериозни и са могли да предизвикат основателен страх за живота ѝ. Всички действия са били извършени при една и съща обстановка и се третират като престъпление в условията на домашно насилие.



Споразумението между прокуратурата, защитата и обвиняемия беше одобрено от съда и има силата на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.