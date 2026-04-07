Окръжен съд – Кюстендил постанови осъдителна присъда срещу мъж за причиняване на смърт по непредпазливост по време на лов с огнестрелно оръжие, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на съда.

Инцидентът е станал на 28 декември 2024 г. в землището на село Горановци, област Кюстендил, по време на организиран групов лов на едър дивеч. Според съда подсъдимият, в качеството си на ловец, е допуснал нарушения на правилата за безопасност и на действащото законодателство при боравене с оръжие, в резултат на което е настъпила смъртта на 48-годишен мъж.

Съдебният състав приема, че деянието е извършено поради небрежност и неправилно боравене с ловно оръжие, като представлява престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На подсъдимия е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца. Изтърпяването му е отложено с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Съдът е уважил изцяло предявените граждански искове от близките на загиналия – майка, сестра, съпруга и двете му деца.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.