|Оставиха в кюстендилския арест беглец от затвор в Германия
Кюстендилският окръжен съд счита, че са налице законовите изисквания на чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА по отношение на получената в съда Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, касаещи вземането на мярката за неотклонение. Издадена е от компетентен орган.
Видно от съдържанието й, същата касае издирването на Ф. В. / F. Weiss, на 28 г. /, който се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с присъда на Окръжен съд Саарбрюкен, влязла в сила на 08.12.2021 г. на "лишаване от свобода“ за срок от 6 години и 8 месеца за деяния, подробно описани в самата заповед, за които се предвижда максимално наказание "лишаване от свобода“ от 15 години.
Тези деяния съставляват престъпления и по законодателството на Република България. Кюстендилският окръжен съд счита, че съществува опасност търсеното лице да се укрие, имайки предвид характера на посочените в ЕЗА престъпления, предвид това, че лицето е осъдено, с влязла в сила присъда.
Ф. В. няма надлежен постоянен или настоящ адрес на територията на Република България. С оглед на горното, съдът счита, че по отношение на немският гражданин следва да се вземе мярка за неотклонение "Задържане под стража“.
15:12 / 11.08.2025
