Окръжен съд - Кюстендил взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на 44-годишния мъж, привлечен като обвиняем за грабеж, с употреба на сила и заплаха, придружен с нанасяне на средна телесна повреда, предаде. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.Окръжна прокуратура Кюстендил е привлякла мъжа като обвиняем за това, че на 15 февруари около 04.20 часа в Дупница, в беседка до езерото в парк "Рила“, е отнел чужди движими вещи – сумата от 200 евро от владението млада дупничанка, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребена за това сила и заплаха, като й е нанесъл средна телесна повреда - прорезна рана в областта на корема.Мъжът е привлечен като обвиняем и за това, че по същото врем и на същото място, е отнел 30 евро от владението на друга жена от Дупница, като е употребил за това сила и заплаха– "дайте парите или ще стане лошо“.Окръжен съд – Кюстендил счете, че от събраните по досъдебното производство доказателства към момента може да се направи извод за обосновано подозрение за съпричастност на обвиняемия към инкриминираното деяние. То е за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 5 - 15 години и конфискация до ½ от имуществото на обвиняемия.Съдът прие, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, предвид демонстрираната импулсивност в неговите действия, се казва в мотивите на съда за вземане на най- тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“.