Оставиха в ареста пироман от Дупница
С постановление за привличане на обвиняем от 12.01.2026 г., мъжът е привлечен като такъв за извършено от него престъпление по чл.330, ал.2, т.2 във вр.с ал.1 от НК - палеж на собствения му апартамент, който е имало опасност да се разпростре и върху други имоти.
С протоколно определение от 26.09.2025 г. на Районен съд - Дупница, по отношение на обвиняемия е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“. Съдът счита, че и към настоящия етап на разследване продължава да съществува обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието, за което му е повдигнато обвинение.
Това се установява от всички писмени и гласни доказателства събрани на този етап в досъдебното производство. От анализа на събраните в ДП доказателства, съдът счита, че не може да се направи извод, че съществува опасност обвиняемият да се укрие, тъй като има установена самоличност и регистриран постоянен адрес на който живее.
Налице е обаче другата предпоставка за изпълнение на взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража“, а именно реална опасност обвиняемият да извърши престъпление.
Това се извежда от тежестта на престъплението за което е обвинен, от това, че срещу същия има образувано досъдебно производство по което е внесен обвинителен акт, а също и с оглед личността на обвиняемия, а именно, че същият е лесно раздразним и че е извършвал противообществени деяния, и във висока степен застрашава живота и здравето на съседите си.
От изложеното се обосновава крайният извод на съда за неоснователност на молбата за изменение на мярката за неотклонение от "Задържане под стража“ по отношение на обвиняемия в по-лека такава, пише в мотивите на съдия Татяна Костадинова.
