|Оставиха в ареста обвинен в домашно насилие кюстендилец
Районен съд Кюстендил уважи искането на прокуратурата за вземане на най - тежката мярка за неотклонение – "Задържане под стража“. Защитата пледира за по- лека мярка, а обвиняемият отрича да е удрял пострадалата, с която живее на семейни начала и имат две деца.
Най - общият първоначален преглед на доказателствения материал позволява на настоящия съдебен състав да направи обосновано предположение за възможността обвиняемият да е автор на вмененото му деяние. Мъжът, който е осъждан, е привлечен за престъпление, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ до 3 години.
Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. В съдебно заседание, обвиняемият заяви, че всяка вечер употребява алкохол, около 200- 250 грама концентрат, което количество, според неговите обяснения не е никакъв проблем. Видно от справката за съдимост, той е осъждан многократно, като голяма част от престъпленията са извършени след употреба на алкохол, пише в мотивите на съдия Мая Миленкова.
Определението, с което по отношение на И. И. е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил, в 3- дневен срок.
