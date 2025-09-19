Оставиха в ареста обвинен в блудство кюстендилец

© Фокус Архив Районен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на обвиняем за блудство, с малолетни момичета, ненавършили 14 - годишна възраст, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът уважи искането на Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най- тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил, в 3- дневен срок.



В мотивите си съдия Светослав Петров посочва: до момента са събрани данни за съпричастност на обвиняемия М. А. към инкриминираното деяние, които са изводими от показанията на разпитаните свидетели и показанията на две от пострадалите лица, като едното описва, че идентично деяние е извършено от обвиняемия и по отношение на друго, по- малко момиче.



Извършените деяния са с изключително висока степен на обществена опасност, като в случая има данни за пострадали две или три малолетни деца, извършени от треньор по плуване по време на тренировка. Засягането на физическата и психическата неприкосновеност на децата представлява тежко посегателство върху основни ценности, което мотивира настоящият съдебен състав да приеме, че дори и неосъждан, обвиняемият е лице с висока степен на обществена опасност.



Изхождайки от данните за извършеното, съдът приема, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, което в съчетанието, че е привлечен за тежко умишлено престъпление, мотивира съдът да наложи най- тежката мярка за процесуална принуда – "Задържане под стража“.